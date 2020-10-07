Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Кыргызстане

- Таджикистан, общество
- 14:41, 07 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает «Ховар», в ходе разговора Рахмон поздравил президента России с днем рождения.
Главы двух государств продолжили диалог о путях развития таджикско-российских отношений стратегического партнёрства.
В ходе беседы также состоялся обмен мнением по актуальным вопросам международной и региональной повестки, особое внимание было уделено тревожному развитию ситуации в Кыргызстане.
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