Эмомали Рахмон и Владимир Путин обсудили ситуацию в Кыргызстане

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщает «Ховар», в ходе разговора Рахмон поздравил президента России с днем рождения.

Главы двух государств продолжили диалог о путях развития таджикско-российских отношений стратегического партнёрства.



В ходе беседы также состоялся обмен мнением по актуальным вопросам международной и региональной повестки, особое внимание было уделено тревожному развитию ситуации в Кыргызстане.

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