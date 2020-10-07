Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения

CentralAsia (UZ) - 7 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба президента, глава государства поздравил лидера России с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания дружественному российскому народу.

В ходе разговора рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Особое внимание уделено продолжению активной совместной работы по подготовке к предстоящим контактам на высшем уровне в соответствии с договоренностями встречи лидеров двух стран в июле этого года в Москве.

Президент Узбекистана также выразил признательность за оказанную практическую помощь в борьбе с коронавирусом, в частности за направление большой группы ведущих российский врачей и специалистов в страну.

Главы государств также обсудили складывающуюся ситуацию в регионе, рассмотрели график предстоящих мероприятий.