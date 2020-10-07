Туркменистан в 29 раз увеличил импорт лекарств из Узбекистана

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CentralAsia (TM) - С января по август 2020 года почти в 29 раз увеличился экспорт лекарств из Узбекистана в Туркменистан, сообщает узбекское информагентство УзА.

По данным издания, в текущем году Узбекистан экспортировал медикаментов на общую сумму $11,5 млн в 11 стран, что почти в четыре раза больше, чем за тот же промежуток 2019 года.

В Туркменистан было поставлено лекарств на $1,2 млн. Таким образом, выходит, что в прошлом году в Узбекистане было закуплено медикаментов лишь на $41 тысячу.

Наименования импортированных лекарств не уточняются.