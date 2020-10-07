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  7 октября 2020
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В Туркменистане из-за нехватки средств срок карантина сокращен до 10 дней

CentralAsia (TM) -  Необходимый срок содержания в карантине вернувшихся из-за рубежа туркменистанцев, сокращен с 14 до 10 дней. Такое предписание из Министерства здравоохранения и медицинской промышленности получили в велаятском управлении здравоохранения Лебапа, сообщил источник «Хроники Туркменистана».

В случае отсутствия каких-либо симптомов COVID-19 в течение 10 дней с момента прибытия в Туркменабат, граждан могут отправить домой.

Как сообщалось ранее, в связи с тем что людей начали одновременно и массово эвакуировать из зарубежных стран, в карантинной зоне Туркменабата возникли трудности с их размещением. Для изоляции прибывающих граждан начали использовать помещения бывших инфекционной больницы и психоневрологического диспансера.

Помимо недостаточного количества мест, есть сложности с нехваткой финансирования на содержание находящихся в карантине людей, включая обеспечение их питанием, закупку гигиенических средств и других затрат.

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