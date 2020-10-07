Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CentralAsia (TJ) - 7 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки. Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе, а также рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне.

Лидеры выразили взаимную приверженность обеспечению стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, отметила пресс-служба главы государства.

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