В Туркменистане на два дня заблокировали доступ в Яндекс и Google, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане в последние несколько дней был практически полностью заблокирован доступ в интернет, и без того максимально ограниченный, сообщает издание turkmen.news.

Поисковые, почтовые и новостные сервисы Google и Яндекс 5 и 6 октября открывались с переменным успехом, а к вечеру в Яндекс и вовсе невозможно было зайти.

Одновременно были заблокированы VPN для мобильной связи и Wi-Fi, в том числе платные. Источники turkmen.news сообщают, что с через VPN невозможно было открыть даже безобидные обучающие программы и онлайн-игры, в том числе на местных интернет-порталах. Сайты посольств США и Великобритании также оказались недоступны.

Издание отмечает, что независимым СМИ давно известно о закупке туркменскими властями у западных (в частности, немецких) разработчиков оборудования, распознающего VPN и Proxy-сервера. Оно позволяет не только блокировать сайты, но также выявлять пользователей, обходящих блокировку. По информации источников turkmen.news, недавно в страну поступила новая партия оборудования. Возможно, 5-6 октября проводилось его тестирование.