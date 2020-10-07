В Самарканде руководителей на неделю пересадили на общественный транспорт

CentralAsia (UZ) - В Самарканде глава области поручил своим подчинённым неделю поездить на общественном транспорте, сообщает УзА.

В администрации Самаркандской области был обсужден вопрос о дальнейшем улучшении транспортного обслуживания населения.

Глава области Эркинжон Турдимов поручил своему заместителю А.Шукурову, заместителю начальника областного транспортного управления Ж.Коржовову, начальнику областного управления МВД по безопасности дорожного движения Ф.Шайзокову, хокиму Самарканда Б.Облокулову и его заместителю Р.Олимову ездить в течение недели на автобусе и такси, чтобы изучить состояние транспортного обслуживания населения.

"Заместитель главы региона А.Шукуров в соответствии с данным поручением немедленно приступил к изучению ситуации в роли пассажира городского автобуса", - отмечается в сообщении.

В соцсетях уже распространились фото с заместителем хокима, сидящем в автобусе.