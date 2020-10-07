Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту взрыва в ковид-центре (фото)

Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту взрыва в ковид-центре

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту взрыва кислородного баллона в спорткомплексе «Алпомиш» в Сырдарье.

Ранее сообщалось, что сегодня, 7 октября в спорткомплексе «Алпомиш», переоборудованном в центр для пациентов с COVID-19, произошел взрыв кислородного баллона.

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил охраны труда" УК РУз. Следствие находится под контролем Генпрокуратуры.

По данным зарубежных СМИ, ссылающихся на независимые источники, как минимум один человек погиб и десятки получили ранения в результате взрыва 10-тонного кислородного баллона в центре Covid-19.

Сообщается, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

В МЧС республики заявили, что пострадал как минимум один человек.

«По предварительным данным, окна здания были выбиты взрывной волной, в результате чего один гражданин был ранен. На место происшествия прибыли сотрудники регионального управления по чрезвычайным ситуациям и других соответствующих служб, которые эвакуировали граждан в безопасную зону. В результате инцидента мирные жители не погибли. Ситуация находится под контролем», - говорится в сообщении ведомства.