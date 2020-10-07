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  7 октября 2020
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Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обсудили ситуацию в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) -  7 октября состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщила пресс-служба главы РУз, лидеры двух стран в обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития отношений.

Состоялся также обмен мнениями по развитию событий в регионе. Президенты Узбекистана и Казахстана выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства этой страны.

Особое внимание уделено продвижению совместных программ и проектов, направленных на увеличение показателей товарооборота, расширение кооперации путем поддержки новых инициатив бизнеса и регионов, а также проведение культурно-гуманитарных мероприятий.
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