В Узбекистане от последствий пневмонии скончался глава Алтынкульского района Андижана

- Узбекистан, общество
- 20:15, 07 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - Глава Алтынкульского района Андижанской области Назиржон Уринбаев скончался 7 октября в возрасте 54 лет.
Как сообщает издание Daryo.uz, причиной смерти главы района стали последствия пневмонии и острая сердечно-сосудистая недостаточность.По данным СМИ, ряд хокимов Андижанской области проходили лечение от пневмонии — это хоким Шахриханского района Хикматилло Дадахонов, хоким Ханабада Мусахон Мамадалиев (скончался 29 сентября), хоким Пахтаабадского района Махсуджон Бозоров и хоким Алтынкульского района Назиржон Уринбаев.
6 октября сообщалось о смерти заместителя хокима Наманганской области Бахромжона Нурматова. Как сообщили СМИ, предположительно, он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.