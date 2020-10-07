В Узбекистане от последствий пневмонии скончался глава Алтынкульского района Андижана

CentralAsia (UZ) - Глава Алтынкульского района Андижанской области Назиржон Уринбаев скончался 7 октября в возрасте 54 лет.

Как сообщает издание Daryo.uz, причиной смерти главы района стали последствия пневмонии и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По данным СМИ, ряд хокимов Андижанской области проходили лечение от пневмонии — это хоким Шахриханского района Хикматилло Дадахонов, хоким Ханабада Мусахон Мамадалиев (скончался 29 сентября), хоким Пахтаабадского района Махсуджон Бозоров и хоким Алтынкульского района Назиржон Уринбаев.

6 октября сообщалось о смерти заместителя хокима Наманганской области Бахромжона Нурматова. Как сообщили СМИ, предположительно, он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.