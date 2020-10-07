В Нур-Султане выпал первый снег (видео)

В Нур-Султане выпал первый снег

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 7 октября, в казахстанской столице выпал первый снег.

Пользователи соцсетей поделились фото и видео первого снега в Нур-Султане.

По данным синоптиков, в Нур-Султане в ближайшие два дня ожидается следующая погода: 7 октября в столице днем ожидается от +3 до +5. 8 октября температура снизится до минусовых значений: ночью — от -3 до -5, днем — от +1 до +3.

Накануне первый снег выпал в Алматы, а ранее — в Карагандинской области.

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