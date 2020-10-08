Монгольский дзюдоист Саеид Моллаей сразится на турнире Большого шлема в Будапеште

CentralAsia (MNG) - Международная федерация дзюдо приняла решение запустить турнирный сезон с Будапештского Большого Шлема с 23 по 25 октября.

По этому поводу президент IJF, господин Мариус Визер сказал: «Самая важная роль Международной федерации дзюдо, и в ситуации с пандемией Covid-19 в частности, заключается в защите нашего вида спорта и наших спортсменов. В координации со всеми заинтересованными сторонами мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения безопасности всех».

Монгольские дзюдоисты готовятся к участию в этом турнире.

619 дзюдоистов (366 мужчин, 253 женщины) из 73 стран будут соревноваться в этом международном турнире, который возвращается через 8 месяцев после карантинного режима из-за коронавируса.

В мужской сборной входят 11 спортсменов: Л.Өнөболд и Э.Ариунболд в весе 60 кг, Б.Эрхэмбаяр и Б.Нармандах в весе 66 кг, Л.Анхзаяа в 73 кг, Саид Моллаи и Г.Болор-Очир в 81 кг, Г.Алтанбагана и Г.Пунцагцэрэн в весе до 90 кг, О.Цэцэнцэнгэл и Б.Мандалбат в категории +100 кг.

Что касается женщин, то в состав команды входят Г.Наранцэцэг и А.Нямхишиг в 48 кг, Б.Хорлоодой в 52 кг, Л.Энхрийлэн и Б.Алтанцэцэг в 57 кг, М.Даваасурэн и Ц. Мөнхцэцэг в категории до 78 кг, Э.Гандиймаа и А. Адъяасурэн в категории до 78 кг.

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