Знаменитости поддержали маминую кампанию «монгольское пятно»

CentralAsia (MNG) - Мама Бейзингстока, которая начала кампанию по повышению осведомленности о монгольских синих пятнах или о «монгольском пятне», сказала, что она была «потрясена» поддержкой, которая с тех пор хлынула.

Как сообщалось ранее, Фэй Уилер рассказала The Gazette о своем опыте после рождения сына Мики Райт, которому сейчас семь лет, после того, как почувствовала себя подозреваемой в жестоком обращении с ним.

Мика, представитель смешанной расы, родился с монгольским синим пятном, которое чрезвычайно распространено среди детей монгольского происхождения, но обычно исчезает к тому времени, когда ребенок достигает половой зрелости.

Однако врачи сначала не смогли распознать, что пятно на Мике было «монгольским пятном», из-за чего Фэй чувствовала себя подозрительной, пока они занимались расследованием. Мать двоих детей недавно обнаружила, что многие другие женщины, у детей которых есть эти родинки, чувствуют то же самое, а некоторых даже обвиняют в жестоком обращении с их ребенком.

Она решила начать кампанию по повышению осведомленности и была поражена реакцией, которую поддержали футболист и члены парламента.

Бывший профессиональный футболист Кевин Александер, игравший за Boreham Wood и Leyton Orient, связался с Фэй, чтобы сказать, что ее кампания была «эпической», в то время как Кэролайн Нокс, член парламента от Ромси и Саутгемптона, написала в Твиттере: «Я пережила это 20 лет назад, важно убедиться, что это более известное состояние».

Тридцатишестилетнюю Фэй также пригласили рассказать об этом на BBC South Today вместе с Шанте Эдвардс, другой мамой, которая помогает повысить осведомленность.

Фэй сказала Gazette: «Я была потрясена полученной поддержкой. Люди, которых я никогда не встречал, благодарили меня за то, что я получил больше информации и просвещения общественности. Дэвид Аллард на BBC оказал огромную поддержку. Я приобрел друга на всю жизнь в Chanté Edwards, который теперь разделяет часть работы и обязанностей с кампанией».

Монгольское пятно — синеватая окраска кожи в области крестца, реже ягодиц или бёдер, связанная с залеганием пигмента меланина в соединительнотканном слое кожи. Название связано с тем, что подобные пятна были впервые описаны у новорожденных монголоидов, хотя они встречаются и у детей других рас. «Монгольские пятна» отчётливо видны в виде локализованной россыпи сразу после рождения. Проходят на 12—24-й месяц, изредка в слабом виде остаются у взрослых. Проявляются в области крестца, имеют зелёно-сине-чёрные оттенки цвета. Размер области «монгольских пятен» от небольшой монеты до 6—10 см в диаметре.

Их имеют 90 % монгольских годовалых детей, но к 10 годам эти пятна остаются только у 6 %. «Монгольские пятна» встречается и в Европе, хотя и очень редко (например, в Болгарии 0,6 %). Распространены у китайцев, корейцев, японцев, вьетнамцев, кыргызов, казахов, индонезийцев, айнов, эскимосов и индейцев Северной Америки, а также у россиян монголоидного происхождения: якутов, бурят, калмыков, тувинцев, хакасов, и др. Монгольское пятно также часто (до 80%) встречается у восточных негроидов, но у них оно малозаметно по причине сильной пигментации верхнего слоя эпидермиса.

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