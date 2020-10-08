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  8 октября 2020
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Создана онлайн-база данных для Управления по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей Монголии

CentralAsia (MNG) -  Управление по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей (The Authority for Fair Competition and Consumer Protection - AFCCP) Монголии теперь имеет базу данных для идентификации монополий. При наличии базы данных у органа появляется возможность регистрировать субъекты, монополизирующие рынок, и действия, нарушающие права потребителей.

База данных была создана при поддержке Международной организации права развития (International Development Law Organization - IDLO) и финансировании Европейского банка реконструкции и развития. В частности, две организации реализуют проект по укреплению потенциала для поддержки добросовестной конкуренции в Монголии в 2019-2021 годах.

6 октября состоялась церемония открытия базы данных, которая позволит AFCCP оцифровать свои операции в соответствии с программой «E-Mongolia». Во время церемонии открытия также состоялось обучение работе с веб-сайтом AFCCP и онлайновой системой баз данных.

Координатор проекта IDLO Д.Оюунчимэг сказала: «В рамках проекта было разработано несколько программ для устранения нарушений. В дальнейшем станет возможным выполнение повседневных операций с использованием программного обеспечения, которое может отображать различные данные и отчеты в режиме реального времени. Другой важной частью проекта является разработка стратегического документа по влиянию на конкуренцию в соответствии с существующим законодательством, постановлениями и постановлениями в Монголии».

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