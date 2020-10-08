Гражданин Словакии назначен новым главным тренером сборной Монголии по футболу

CentralAsia (MNG) - Словацкий футбольный специалист Растислав Божик, который был назначен новым главным тренером мужской сборной Монголии 16 сентября, подписал официальный контракт с Федерацией футбола Монголии (ФФМ).

Лицензированный тренер UEFA Pro Растислав Божик ранее работал специалистом по развитию тренерской работы в техническом отделе ФФМ. В прошлом году под его руководством сборные Монголии до 16 и 19 лет принимали участие в предварительном раунде Кубка Азии.

Под своим новым главным тренером национальная команда примет участие в предварительных раундах чемпионата мира и Азии, а также в первом раунде Кубка Восточной Азии в 2021 году.

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