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  8 октября 2020
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Гроссмейстер Б.Мөнгөнтуул стала тренером Всемирной шахматной федерации

CentralAsia (MNG) -  25-27 сентября прошел онлайн-тренерский семинар для стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона, и гроссмейстер Б. Мөнгөнтуул приняла участие в экзамене по гранту Азиатской шахматной федерации и Всемирной шахматной федерации (WCF) по предложению Тренерского совета Монгольской шахматной федерации. И она успешно квалифицирована для присвоения звания тренера ФИДЕ (FIDE Trainer – FT).

Модераторами семинара выступили лучшие тренеры мира Эухенио Торре, Деян Божков, Меликсет Хачян, Джейсон Гонсалес Чесс, Вишал Сарин и Эспер Халл.

Цель тренерского семинара ФИДЕ: провести обучение шахматных тренеров и педагогов и лицензирование их деятельности в соответствии с международными стандартами. Данный курс, дающий возможность получить международный сертификат о присвоении звания Тренер ФИДЕ одобрен ФИДЕ и тренерской комиссией ФИДЕ (ТКФ). Семинар организован совместно с ФИДЕ, Азиатским шахматным союзом (ЕШС), тренерской комиссией ФИДЕ (ТКФ), Монгольской шахматной федерации.

источник: Mongolian CHESS Federation

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