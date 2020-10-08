[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 055 человек

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 56 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 39 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 055 человек, из них выздоровели 8876 пациентов, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Европа пытается сдержать распространение коронавируса
  • Всемирный Банк прогнозирует экономический спад в странах Центральной Азии
  • В Монголии выпущена памятная монета к годовщине рождения Махатмы Ганди


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com