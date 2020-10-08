В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10 055 человек

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 56 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 39 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 055 человек, из них выздоровели 8876 пациентов, скончались 78 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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