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  8 октября 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 345 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 7 октября в Узбекистане выявлено 345 случаев заболевания коронавирусом. В этот день от COVID-19 умерли 3 человека. Общий показатель смертности достиг 492.

По данным Минздрава, в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан, Ташкентской, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Хорезмской областях выздоровело всего 403 человека.

В настоящее время из выявленных 59 788 пациентов выздоровели 56 568 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

Из 2 728 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 330 находятся в тяжелом, а 135 – крайне тяжелом состоянии.

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