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  8 октября 2020
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На утро 8 октября в Казахстане выявили 92 новых случая коронавируса. Всего — 108 454

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 92 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- город Алматы - 10;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Атырауская область - 8;

- город Нур-Султан - 8;

- Павлодарская область - 7;

- Туркестанская область - 6;

- Карагандинская область - 5;

- Акмолинская область - 4;

- Алматинская область - 4;

- Костанайская область - 3;

- Мангистауская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 2;

- город Шымкент - 2;

- Актюбинская область - 1;

- Жамбылская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 454 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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