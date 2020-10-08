На утро 8 октября в Казахстане выявили 92 новых случая коронавируса. Всего — 108 454

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 92 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- город Алматы - 10;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Атырауская область - 8;



- город Нур-Султан - 8;

- Павлодарская область - 7;

- Туркестанская область - 6;

- Карагандинская область - 5;

- Акмолинская область - 4;

- Алматинская область - 4;

- Костанайская область - 3;



- Мангистауская область - 3;

- Западно-Казахстанская область - 2;



- город Шымкент - 2;



- Актюбинская область - 1;



- Жамбылская область - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 108 454 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения