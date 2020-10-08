В Монголии обнаружены останки двухметрового доисторического динозавра

CentralAsia (MNG) - Недавно обнаруженный вид беззубых двуручных динозавров пролил свет на то, как группа животных, похожих на попугаев, процветала более 68 миллионов лет назад. Несколько полных скелетов нового вида были обнаружены в пустыне Гоби в Монголии командой под руководством Эдинбургского университета.

Всеядные пернатые существа, получившие название Оксоко Аварсан (Oksoko Avarsan), вырастали примерно до двух метров в длину и имели только два функциональных пальца на каждом предплечье. У животных был большой беззубый клюв, похожий на тот, который наблюдается у современных видов попугаев.

Исследователи говорят, что у необычного вида на каждом предплечье на один палец меньше, чем у его близких родственников, что предполагает приспособляемость, которая позволила животным распространяться в позднемеловом периоде. Хорошо сохранившиеся окаменелости стали первым свидетельством потери пальцев у трехпалых динозавров, известных как овирапторы.





Открытие того, что они могут развить адаптацию передних конечностей, предполагает, что группа могла изменить свой рацион и образ жизни, что позволило им разнообразить и размножиться, говорит команда исследователей. Они изучали уменьшение размера и возможную потерю третьего пальца в истории эволюции овирапторов. Руки группы резко изменились вместе с миграциями в новые географические районы – особенно в то, что сейчас является Северной Америкой и пустыней Гоби.

Команда также обнаружила, что Оксоко Аварсан, как и многие другие доисторические виды, были социальными в молодости.

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, финансировалось Королевским обществом и Советом естественных наук и инженерии Канады. В нем также участвовали исследователи из Университета Альберты и Музея динозавров Филипа Дж. Карри в Канаде, Университета Хоккайдо в Японии и Монгольской академии наук.





Доктор Грегори Фанстон из Школы геонаук Эдинбургского университета, который руководил исследованием, сказал: «Оксоко Аварсан интересен тем, что скелеты очень полные, а то, как они сохранялись, отдыхая вместе, показывает, что молодые особи бродили вместе группами. Но что еще более важно, его рука с двумя пальцами побудила нас взглянуть на то, как изменились рука и передняя конечность на протяжении эволюции овирапторов, что ранее не изучалось. Это выявило некоторые неожиданные тенденции, которые являются ключевым элементом в разгадке того, почему овирапторы были такими разнообразными до исчезновения, которое убило динозавров».

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