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  8 октября 2020
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Компания MIAT выполнила 84 чартерных рейса в страны, пострадавшие от пандемии

CentralAsia (MNG) -  MIAT, монгольская авиакомпания выполнила 84 чартерных рейса в страны, пораженные пандемией, с момента первой эвакуации 33 студентов из Ухани в Китае в конце февраля.

Монголия репатриировала в общей сложности 23 354 своих граждан из 81 страны железнодорожным, автомобильным и, в первую очередь, воздушным транспортом; на сегодняшний день чартерными рейсами эвакуировано около 17 000 граждан.

Монголия планирует 11 чартерных рейсов для эвакуации 2560 своих граждан в октябре.

На данный момент около 9000 монголов, застрявших в зарубежных странах, подали заявки на чартерные рейсы; 3000 из них нуждаются в неотложной помощи. Большинство этих людей проживает в США, Южной Корее и Европе.

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