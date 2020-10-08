В Монголии за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии за последние 24 часа 382 человека были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщил Минздрав страны.

На 7 октября в двух лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), лаборатории Национального центра зоонозных заболеваний (НЦЗЗ) и региональной лаборатории в городе Дархан сделано 357 тестов на СOVID-19.

По состоянию на 8 октября, общее число случаев коронавируса по всей стране остается прежним — 315, выздоровели 308 человек. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение 7 пациентов.

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