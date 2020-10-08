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  8 октября 2020
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В Бразилии число зараженных COVID-19 превысило отметку в 5 млн
Коронавирусные похороны в Бразилии
Коронавирусные похороны в Бразилии

CentralAsia (CA) -  В Бразилии количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 5 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на утро 8 октября в Бразилии зарегистрировано 5 000 694 случая заражения COVID-19, скончались 148,2 тыс. человек.

Страна находится на третьем месте по количеству зараженных, уступая США и Индии, по числу скончавшихся — на втором месте, после США.

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