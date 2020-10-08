Официальная статистика по коронавирусу занижена в десятки раз, - Антикоррупционное агентство Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Официальная статистика по числу заразившихся коронавирусом в Самаркандской области оказалась занижена в 10 раз, сообщил в ходе пресс-конференции в Ташкенте директор Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов.

По данным Минздрава, по состоянию на 23:30 5 октября в Самаркандской области было выявлено 2160 случаев коронавируса, выздоровело 2017 пациентов, лечение проходили 143 пациента.

При этом, по данным Бурханова, в настоящее время в больницах Самарканда от коронавируса лечатся 1155 пациентов, то есть реальное число зараженных занижено почти в 10 раз.

«Зачем нужно в 10 раз занижать статистику? Возможно, это не коррупция. Мы должны изучить причины. На примере Самаркандской области я могу сказать, что такая ситуация во всех областях», — заявил он.

Бурханов добавил, что будет проведено тщательное изучение статистики, выплат медицинскому персоналу, работающему с ковидными больными, тендеров и госзакупок.

По данным местных СМИ, Минздрав Узбекистана до сих пор не учитывает число пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, а также не включает в статистику больных пневмонией.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%, Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%. Минздрав пока не прокомментировал данное сообщение.