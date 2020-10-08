В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 139 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 139 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся составило 103 604 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 107;
- Нур-Султан - 13 650;
- Атырауская область - 10 594;
- Карагандинская область - 9856;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6747;
- Шымкент - 5047;
- Алматинская область - 4795;
- Жамбылская область - 4058;
- Северо-Казахстанская область - 3921;
- Павлодарская область - 3795;
- Туркестанская область - 3328;
- Акмолинская область - 3281;
- Актюбинская область - 3201;
- Кызылординская область - 3117;
- Костанайская область - 2928;
- Мангистауская область - 2794.
Коронавирус в Казахстане
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