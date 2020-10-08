Туркменистан начал тестовые автотранспортные перевозки через туркмено-казахскую границу

- Туркменистан, общество
- 10:16, 08 октября 2020
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CentralAsia (TM) - Туркменистан 7 октября начал первый этап тестовых автотранспортных перевозок через контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на туркмено-казахской границе, сообщает туркменский новостной сайт Ориент.
"Туркменистан, в целях наращивания экспортно-импортного потенциала страны и в соответствии с Правилами международных грузовых перевозок, начал первый этап тестовых автотранспортных перевозок через контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на туркмено-казахской границе", — говорится в сообщении.
Тестовый этап, который продлится в течение месяца, предусматривает бесконтактную перевозку грузов туркменскими и иностранными фурами. В сообщении отмечается, что между КПП будет оборудована специальная площадка для иностранных водителей фур для того, чтобы они не пересекали госграницу. А оформление приглашений и иных документов будет осуществляться бесконтактным способом. При этом время въезда и выезда туркменских и иностранных фур будет не ограничено.
В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен масочный режим и другие ограничения.