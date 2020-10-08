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  8 октября 2020
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Туркменистан начал тестовые автотранспортные перевозки через туркмено-казахскую границу
Поток грузовых автомобилей
Поток грузовых автомобилей

CentralAsia (TM) -  Туркменистан 7 октября начал первый этап тестовых автотранспортных перевозок через контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на туркмено-казахской границе, сообщает туркменский новостной сайт Ориент.

"Туркменистан, в целях наращивания экспортно-импортного потенциала страны и в соответствии с Правилами международных грузовых перевозок, начал первый этап тестовых автотранспортных перевозок через контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на туркмено-казахской границе", — говорится в сообщении.

Тестовый этап, который продлится в течение месяца, предусматривает бесконтактную перевозку грузов туркменскими и иностранными фурами. В сообщении отмечается, что между КПП будет оборудована специальная площадка для иностранных водителей фур для того, чтобы они не пересекали госграницу. А оформление приглашений и иных документов будет осуществляться бесконтактным способом. При этом время въезда и выезда туркменских и иностранных фур будет не ограничено.

В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен масочный режим и другие ограничения.

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