Туркменистан начал тестовые автотранспортные перевозки через туркмено-казахскую границу

Поток грузовых автомобилей

CentralAsia (TM) - Туркменистан 7 октября начал первый этап тестовых автотранспортных перевозок через контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на туркмено-казахской границе, сообщает туркменский новостной сайт Ориент.

"Туркменистан, в целях наращивания экспортно-импортного потенциала страны и в соответствии с Правилами международных грузовых перевозок, начал первый этап тестовых автотранспортных перевозок через контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на туркмено-казахской границе", — говорится в сообщении.

Тестовый этап, который продлится в течение месяца, предусматривает бесконтактную перевозку грузов туркменскими и иностранными фурами. В сообщении отмечается, что между КПП будет оборудована специальная площадка для иностранных водителей фур для того, чтобы они не пересекали госграницу. А оформление приглашений и иных документов будет осуществляться бесконтактным способом. При этом время въезда и выезда туркменских и иностранных фур будет не ограничено.

В Туркмении, несмотря на сообщения властей об отсутствии случаев заболевания коронавирусом, введен масочный режим и другие ограничения.