Гражданина Таджикистана не выпускают из больницы в Турции из-за долга за лечение

CentralAsia (TJ) - 21-летнего гражданина Таджикистана Иномджона Имомова не выпускают из госпиталя Мармара в турецком городе Стамбул из-за скопившегося долга за его лечение. Об этом сообщает портал "Ахбор".

Администрация госпиталя заявила, что пока он или его родные не заплатят 42 тысячи лир (более 5,3 тыс долларов США) за 28 дней лечения, его не отпустят.

У Иномджона уже есть на руках билет на родину на 8 октября на рейс Стамбул – Душанбе.

Как сообщает издание, Иномджон 7 месяцев назад прибыл в Стамбул в поисках работы. Но в сентябре у него резко ухудшилось здоровье и его с подозрением на серьезную болезнь крови госпитализировали в больнице Мармара. Близкие Иномджона сообщили, что при госпитализации они сразу заплатили госпиталю 10 тысяч лир (около 1300 долларов), но теперь администрация госпиталя выставила Иномджону Имомову счет еще на 42 тысячи лир.

Близкие Иномджона Имомова говорят, что они не в состоянии оплатить такую сумму и просят помощи у посольства Таджикистана и правительства Турции.

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