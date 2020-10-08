Всемирный Банк прогнозирует экономический спад в странах Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Экономика стран Центральной Азии в 2020 году сократится на 1,7%, что станет для региона резким откатом по сравнению с прошлогодним темпом роста на уровне 4,9%. Об этом говорится в докладе «Экономический обзор по Европе и Центральной Азии: COVID-19 и человеческий капитал», опубликованном Всемирным Банком.



Пандемия коронавируса повлияла на страны центрально-азиатского региона. В Казахстане в текущем году ожидается экономический спад на 2,5%, а в Кыргызстане – на 5,5%. Таджикистан и Узбекистан смогут избежать рецессии, но прогнозируемые темпы роста их ВВП будут не столь значительными – 1,6 % в Таджикистане и 0,6% в Узбекистане, по сравнению с прошлогодними показателями - 7,5 и 5,6% соответственно.



Ожидается, что вызванные пандемией экономические трудности приведут к росту бедности во всех странах Центральной Азии. До 1,4 миллиона человек могут оказаться в категории бедного населения при расчете порога бедности в 3,20 доллара в день. В странах с уровнем дохода выше среднего (таких как Казахстан) чертой бедности обычно считают 5,50 долларов в день. Согласно этой формулы, рост бедности в регионе может превысить 1,8 миллиона человек, а при неблагоприятном сценарии — более 2,6 миллиона человек.



Всемирный банк прогнозирует восстановление темпов роста экономики в Центральной Азии до 3,1% в 2021 году. Этому будут способствовать умеренный рост цен на сырьевые товары и приток прямых иностранных инвестиций через проекты в рамках инициативы Китая «Один пояс, один путь». Тем не менее, перспективы остаются весьма неопределенными, так как на регион продолжает влиять экономическая ситуация в зоне евро, России и Китае, препятствующая товарообмену и росту денежных переводов. С учетом этих факторов пессимистический сценарий предполагает рост в Центральной Азии на уровне 1,5% в 2021 году.



Темпы восстановления будут зависеть от продолжительности пандемии, наличия и доступности вакцины от COVID-19, глобального спроса на товары, а также от улучшения состояния мировой торговли и инвестиций.



В Казахстане рост ВВП может составить 2-3% в 2021 году и вернуться в 2022 году к темпам начала пандемии. Тем не менее, экономика по-прежнему будет уязвима перед лицом пандемии, дальнейшее развитие которой может негативно повлиять на бизнес и сократить занятость.



Кыргызстан входит в число стран, особенно сильно пострадавших от пандемии. В 2021 году ожидается рост на уровне 4,8% при условии контроля эпидемиологической ситуации и улучшения внешнего спроса. В среднесрочной перспективе экономические показатели будут по-прежнему зависеть от состояния дел в России и Казахстане, главных торговых партнерах страны.



Таджикистан демонстрирует самый низкий темп роста экономики за два десятилетия. В 2021 году ВВП страны может достичь 3,7%. Однако этот прогноз обусловлен успехами в разработке вакцины или лекарства от COVID-19, а также восстановлением объема денежных переводов и темпов внешней торговли.



Пандемия почти полностью парализовала рост ВВП Узбекистана в 2020 году, но перспективы для страны в целом остаются позитивными на фоне продолжающихся реформ, нацеленных на сбережение ресурсов и расширение участия частного сектора в экономике. При условии снижения уровня заболеваемости в период пандемии, неповторения новых карантинов по всей стране и общего восстановления мировой экономики, рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 4,8-5%.



В докладе отмечается, что COVID-19 оказал огромное давление на и без того слабые системы здравоохранения стран Центральной Азии, где более 16% населения региона страдает от ожирения, почти 12% эпизодически злоупотребляет алкоголем и около 18% курят. Связанные с этим риски не только увеличивают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, но также повышают вероятность смерти и развития осложнений от инфекционных заболеваний, включая COVID-19.



Ущерб, нанесенный пандемией сфере образования в Центральной Азии, может обернуться в будущем экономическими потерями, которые оцениваются в 44 миллиарда долларов. Закрытие школ в условиях пандемии может привести к тому, что учащиеся недополучат знаний, эквивалентных трети учебного года, а в отдельных странах - полного года обучения. Это, вероятно, усугубит социальное неравенство, поскольку основные последствия на себе ощутят учащиеся из уязвимых слоев населения. Так, в Центральной Азии разрыв в читательской грамотности между учащимися из самых богатых и самых бедных семей может увеличиться на 8-30%. Учитывая демографический состав Центральной Азии, где молодежь составляет более половины населения, нынешний кризис в образовании будет иметь долгосрочные негативные последствия.



«Странам Центральной Азии необходимо уделять большее внимание улучшению доступа к качественному образованию для всех учащихся и восполнить понесенные потери в обучении, чтобы подрастающее поколение смогло реализовать свой потенциал», - говорит Лилия Бурунчук, Региональный директор Всемирного Банка по Центральной Азии.



Конкурентоспособность человека на быстро меняющихся рынках труда определяется качеством образования. Работа в этом направлении позволит странам Центральной Азии сохранить и преумножить свою высококвалифицированную рабочую силу на фоне продолжающегося оттока населения.