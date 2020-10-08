В Ташкенте 21-летний парень разбился насмерть, врезавшись на чужом авто в дерево (фото)

В Ташкенте 21-летний парень разбился насмерть, врезавшись на чужом авто в дерево

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте автомобиль расплющило об дерево, водитель скончался на месте аварии, сообщило ГУВД столицы.

По данным ведомства, 7 октября примерно в 21:00 часов на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе 21-летний Одилхужа О., на основании доверенности управляя автомобилем марки «Lacetti» не справился с управлением и столкнулся с деревом. Причины происшествия устанавливаются.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.