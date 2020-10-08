Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через приграничный город Горис

Мужчины не говорят по-русски, только на английском и армянском. Это члены международного байкерского клуба Armenia, которые приехали в страну три дня назад из Ливана и Соединенных Штатов. Мужчины не прячутся от камер, но вместо настоящих имен называют журналистам свои байкерские псевдонимы: Ракета, Грешник, Псих и Черный ястреб.

Эти имена нашиты на их куртках на английском языке. Вице-президент клуба Грешник приехал из Лос-Анджелеса, где живет последние 28 лет. По его словам, он ни секунды не сомневался в решении вернуться на историческую родину, узнав о войне в Карабахе.

Грешник рассказывает, что не знал, чем конкретно может быть полезен, а сейчас он с товарищами покупает продукты и одежду для беженцев и развозит по домам.

Помогают они не только беженцам, но и воюющим в Карабахе. «Если понадобится, и воевать пойдем», - говорит один из байкеров.

Черный ястреб родился в Бейруте, его предки переехали туда из Турции и остались.

В Ливане у Ястреба живут родители, жена и дети. Он рассказывает, что в этот раз он решил переехать в Армению навсегда и перевезти семью.