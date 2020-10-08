Тысячи армян бегут из Нагорного Карабаха через приграничный город Горис

- Азия и мир, общество
- 11:08, 08 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Тысячи беженцев устремились в Армению с начала нового конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Первый населенный пункт на их пути — приграничный армянский город Горис. Беженцев, выезжающих из Карабаха, привозят в мэрию Гориса, оттуда их забирают родственники или распределяют по гостиницам. Русская служба ВВС побывала в пункте сбора беженцев и поговорили с несколькими семьями, покинувшими свои дома в поисках безопасности.
Кабинеты на первом этаже здания мэрии Гориса заставлены коробками и пакетами. Несколько десятков женщин перебирают одежду и перекладывают к себе в сумки.
По зданию бегают сотрудницы администрации, пытаясь навести порядок на столах, которые раньше были их рабочими местами. В мэрию заходят четверо мужчин в одинаковых кожаных куртках с вышитым армянским флагом на спине.
Мужчины не говорят по-русски, только на английском и армянском. Это члены международного байкерского клуба Armenia, которые приехали в страну три дня назад из Ливана и Соединенных Штатов. Мужчины не прячутся от камер, но вместо настоящих имен называют журналистам свои байкерские псевдонимы: Ракета, Грешник, Псих и Черный ястреб.
Эти имена нашиты на их куртках на английском языке. Вице-президент клуба Грешник приехал из Лос-Анджелеса, где живет последние 28 лет. По его словам, он ни секунды не сомневался в решении вернуться на историческую родину, узнав о войне в Карабахе.
Грешник рассказывает, что не знал, чем конкретно может быть полезен, а сейчас он с товарищами покупает продукты и одежду для беженцев и развозит по домам.
Помогают они не только беженцам, но и воюющим в Карабахе. «Если понадобится, и воевать пойдем», - говорит один из байкеров.
Черный ястреб родился в Бейруте, его предки переехали туда из Турции и остались.
В Ливане у Ястреба живут родители, жена и дети. Он рассказывает, что в этот раз он решил переехать в Армению навсегда и перевезти семью.
Из здания мэрии мужчины направляются в армянское село Веришен, где живет 170 беженцев. Байкеры повезут им одежду и еду. На просьбу взять корреспондентов с собой сначала соглашаются, но через час перезванивают и говорят, что не хотят пиара: «В Горисе много беженцев, поезжайте лучше к ним, послушайте их истории».
Отель Yeghevnut в Горисе расположен на холме, с которого открывается вид на весь город. До того как приехали беженцы, гостиница пользовалась популярностью у иностранцев. Приезжали туристы из Африки и Японии.
Гостиница рассчитана на 78 мест, хозяева разместили здесь 127 беженцев.