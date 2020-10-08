В 5 областях Узбекистана выявили 117 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 8 октября количество зарегистрированных коронавируса в Узбекистане составляет 59 905 (+117).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены: 73 в Ташкенте, 19 в Андижанской области, 10 в Кашкадарьинской области, 8 в Сурхандарьинской области,

7 в в Республике Каракалпакстан.

За ночь в стране скончались 2 пациента с коронавирусом.

На данный момент в стране выздоровели 56 568 человек, инфицированных коронавирусом (94%). В настоящее время 2843 пациента продолжают лечение.