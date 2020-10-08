Заседание Узбекско-туркменского Делового Совета прошло в онлайн-формате

CentralAsia (TM) - 7 октября в формате видеоконференции Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Туркменистана было проведено Заседание Узбекско-туркменского Делового совета. Об этом сообщил правительственный портал РУз.



На мероприятии в качестве председателей национальных частей Делового Совета приняли участие Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов, а также Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгельды Реджепов.

Также на мероприятия с приняли участие посол Узбекистана в Туркменистане, посол Туркменистана в РУз и ряд отраслевых министерств и ведомств, а также предприниматели двух стран.

Выступавшие отметили, что в ходе двустороннего сотрудничества только за последние 2 года было организовано участие около 70 представителей узбекских компаний на Национальной выставке «Made in Uzbekistan» в Ашхабаде, организована выставка товаропроизводителей Туркменистана, а также совместный узбекско-туркменский бизнес-форум в Ташкенте.

В ходе заседания также презентованы основные перспективные отрасли узбекской экономики. Туркменская сторона также была ознакомлена с результатами проводимых в Узбекистане экономических преобразований, создаваемыми благоприятными условиями для инвестирования и ведения бизнеса в республике.

В Узбекистане осуществляют деятельность 148 предприятий с участием туркменского капитала, 66 совместных предприятий и 88 предприятий - со 100% туркменским капиталом.

Деловой Совет был создан в апреле 2018г. в г. Ташкенте и направленный на углубление сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Туркменистана в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также в различных отраслях экономики.