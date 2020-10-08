[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Заседание Узбекско-туркменского Делового Совета прошло в онлайн-формате

CentralAsia (TM) -  7 октября в формате видеоконференции Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Туркменистана было проведено Заседание Узбекско-туркменского Делового совета. Об этом сообщил правительственный портал РУз.

На мероприятии в качестве председателей национальных частей Делового Совета приняли участие Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов, а также Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Довлетгельды Реджепов.

Также на мероприятия с приняли участие посол Узбекистана в Туркменистане, посол Туркменистана в РУз и ряд отраслевых министерств и ведомств, а также предприниматели двух стран.

Выступавшие отметили, что в ходе двустороннего сотрудничества только за последние 2 года было организовано участие около 70 представителей узбекских компаний на Национальной выставке «Made in Uzbekistan» в Ашхабаде, организована выставка товаропроизводителей Туркменистана, а также совместный узбекско-туркменский бизнес-форум в Ташкенте.

В ходе заседания также презентованы основные перспективные отрасли узбекской экономики. Туркменская сторона также была ознакомлена с результатами проводимых в Узбекистане экономических преобразований, создаваемыми благоприятными условиями для инвестирования и ведения бизнеса в республике.

В Узбекистане осуществляют деятельность 148 предприятий с участием туркменского капитала, 66 совместных предприятий и 88 предприятий - со 100% туркменским капиталом.

Деловой Совет был создан в апреле 2018г. в г. Ташкенте и направленный на углубление сотрудничества между деловыми кругами Узбекистана и Туркменистана в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической сферах, а также в различных отраслях экономики.

print
  • Во сколько обошлось лечение Трампа от коронавируса?
  • Число зараженных коронавирусом в Таджикистане превысило 10 тыс. человек
  • Гражданина Таджикистана не выпускают из больницы в Турции из-за долга за лечение


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com