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  8 октября 2020
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В США более 5,6 млн человек досрочно проголосовали на президентских выборах
Джо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп
// Reuters / Kevin Lamarque

CentralAsia (CA) -  Более 5,6 млн американцев досрочно проголосовали на предстоящих выборах президента, сообщает ТАСС.

По данным портала United States Elections Project, в США проголосовали уже 5 618 155 человек. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, оказалась Флорида, где проголосовали уже более 947 тыс. человек. В Вирджинии участие в выборах приняли 769 тыс. человек, в Мичигане - 636 тыс. В Висконсине и Иллинойсе досрочно проголосовали 576 тыс. и 376 тыс. американцев соответственно.

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов готовы проголосовать на выборах за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. Действующему главе государства, республиканцу Дональду Трампу отдали бы свой голос 41% опрошенных. Порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября.

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