Почта Узбекистана прокомментировала пост гражданки США о поломанной посылке

CentralAsia (UZ) - В Интернете распространилось видео, на котором женщина, представившаяся Джессикой из США, сообщила, что в сентябре текущего года из Узбекистана в США была отправлена посылка.

По словам американки, внутри посылки находился фарфор на сумму около $1000. По словам Джессики, полученная 5 октября посылка оказалась поврежденной, а половина содержимого вовсе отсутствовала.

Пресс-служба «Узбекистон почтаси» сообщила, что в ходе проверки таможенных деклараций установлено, что в сентябре текущего года из Узбекистана в США были отправлены 2 задекларированные партии фарфоровой посуды. Эти посылки были отправлены от гражданина Т.М., жителя Андижанской области в штат Вашингтон, США. Каждая из посылок оценивалась в 100000 сумов (1000 долларов ).

"В процессе получения этих предметов в почтовом отделении почтальон объяснил покупателю, что предметы отправляются на большие расстояния, они должны быть упакованы таким образом, чтобы не повредить предмет внутри, иначе предметы могут быть повреждены, и была предложена специальная услуга упаковки при условии поставки в упаковке. Есть видеозаписи процесса приема отправлений. Г-жа Джессика сказала в своем видео, что ее предупредили, что на эти посылки не дают гарантию о том что, отправления будут доставлены неповрежденными, если они будут отправлены без надлежащей упаковки", - отметили в пресс-службе. Также в социальных сетях сообщается, что вторая из посылок якобы была украдена. По данным Почты Узбекистана посылка была доставлена получателю 6 октября (т.е. уже после поста американки - прим.ред.).

"Сегодня из-за пандемии во всем мире авиарейсы в некоторые страны приостановлены и доставляются в США через Сеул из-за отсутствия прямых рейсов из Республики Узбекистан в США. Аналогичные ситуации наблюдаются в почтовых компаниях других стран мира", - отметили в «Узбекистон почтаси».

Поэтому, как отмечается, все почтовые отправления должны быть упакованы таким образом, чтобы не повредить вложения, а также стеклянные или другие хрупкие предметы, помещенные в почтовые ящики и упакованные с соответствующими защитными материалами.

Правила также предусматривают, что в случае повреждения отправления заказчик должен официально обратиться в компанию почтовой связи, и заявка будет рассмотрена национальным оператором почтовой связи в установленном порядке.

В Почте Узбекистана напомнили, что в случае ошибок в процессе отправки почты обслуживающими организациями взыскивается компенсация в установленном порядке.