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  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Названа единственная процветающая во время коронавируса страна Европы
Германия
Германия

CentralAsia (CA) -  Германия стала единственной страной Европы, где отмечен экономический рост в сентябре, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что экономика в стране не упала благодаря экспорту.

В Европе снова начинают возвращать ограничения на поездки, а некоторые страны закрывают бары и рестораны. Для Франции это означает очередное сокращение производства в частном секторе, а в Италии производственная активность практически остановилась.

По прогнозам специалистов, в четвертом квартале 2020 года в экономике Евросоюза снова будет спад.

«Многое будет зависеть от того, удастся ли контролировать вторую волну вирусных инфекций и можно ли ослабить ограничения социального дистанцирования, чтобы снова активизировать деятельность сектора услуг», - сказал экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

IHS Markit сообщает, что темпы роста промышленного производства в еврозоне взлетели до максимального значения за последние два с лишним года. В сентябре 2020 года индекс Purchasing Managers Index (PMI) в еврозоне поднялся до отметки 53,7 пункта. В августе он был на уровне 51,7 пункта.

Ранее во Всемирном банке заявили, что на восстановление после коронакризиса уйдет пять лет. В некоторых странах восстановление будет более динамичное. Больше всего пострадают самые бедные страны, считают аналитики.

Также Всемирный Банк спрогнозировал экономический спад в странах Центральной Азии.

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