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  8 октября 2020
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Таджикистан призывает граждан в РФ принять активное участие в предстоящих президентских выборах

CentralAsia (TJ) -  В посольстве Таджикистана в Москве состоялся брифинг посла Имомуддина Сатторова для средств массовой информации, посвященный выборам президента Таджикистана, которые состоятся 11 октября.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, журналистам была представлена информация о ходе подготовки к выборам, в том числе о кандидатах, выдвинутых партиями и общественными объединениями Таджикистана.

В ходе брифинга посол призвал граждан Таджикистана, находящихся в России, принять активное участие в выборах, проводимых в дипломатических и консульских представительствах Таджикистана в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.

Также Сатторов отметил, что в настоящее время избирательные участки во всех вышеназванных регионах России готовы к проведению выборов.

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