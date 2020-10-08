Таджикистан призывает граждан в РФ принять активное участие в предстоящих президентских выборах

CentralAsia (TJ) - В посольстве Таджикистана в Москве состоялся брифинг посла Имомуддина Сатторова для средств массовой информации, посвященный выборам президента Таджикистана, которые состоятся 11 октября.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, журналистам была представлена информация о ходе подготовки к выборам, в том числе о кандидатах, выдвинутых партиями и общественными объединениями Таджикистана.



В ходе брифинга посол призвал граждан Таджикистана, находящихся в России, принять активное участие в выборах, проводимых в дипломатических и консульских представительствах Таджикистана в городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Новосибирск.



Также Сатторов отметил, что в настоящее время избирательные участки во всех вышеназванных регионах России готовы к проведению выборов.

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