Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский отпущен под залог в $1 млн

- Азия и мир, общество
- 13:23, 08 октября 2020
- Просмотров: 1151
CentralAsia (CA) - Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин выпущен под залог в миллион долларов. Об этом сообщает ВВС.
Он обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, умершего вскоре после задержания в мае 2020 года. Шовин удерживал Флойда, прижимая его шею коленом к земле в течение семи с половиной минут, пока тот повторял слова «я задыхаюсь».
Присутствовавшие во время задержания Флойда трое сослуживцев Шовина обвиняются в пособничестве убийству и также выпущены под залог. Все четверо были уволены из полиции. Суд над ними начнется в марте следующего года, все это время обвиняемые будут находиться на свободе.
Условие залога - запрет для Шовина контактировать с семьей Флойда и работать в правоохранительных органах и охране. Он также должен сдать огнестрельное оружие.