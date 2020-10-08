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  8 октября 2020
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Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский отпущен под залог в $1 млн
Дерек Шовин, Ту Тао, Томас Лэйн и Александер Куэнг. Фото: Reuters
Дерек Шовин, Ту Тао, Томас Лэйн и Александер Куэнг. Фото: Reuters

CentralAsia (CA) -  Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин выпущен под залог в миллион долларов. Об этом сообщает ВВС.

Он обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, умершего вскоре после задержания в мае 2020 года. Шовин удерживал Флойда, прижимая его шею коленом к земле в течение семи с половиной минут, пока тот повторял слова «я задыхаюсь».

Присутствовавшие во время задержания Флойда трое сослуживцев Шовина обвиняются в пособничестве убийству и также выпущены под залог. Все четверо были уволены из полиции. Суд над ними начнется в марте следующего года, все это время обвиняемые будут находиться на свободе.

Условие залога - запрет для Шовина контактировать с семьей Флойда и работать в правоохранительных органах и охране. Он также должен сдать огнестрельное оружие.

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