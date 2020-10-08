Президент Туркменистана сменил главу миграционной службы и объявил выговоры двум силовикам

CentralAsia (TM) - Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов уволил главу Государственной миграционной службы Мергена Гурдова, а также объявил выговоры главе Государственной пограничной службы Шадурды Дурдыеву и заместителю председателя Кабинета Министров, секретарю Госсовета безопасности Чарымурату Аманову. Об этом сообщило Госинформагентство Туркменистана в отчете о заседании Госсовета безопасности.

О причинах увольнения Гурдова не сообщается. В эфире государственного телевидения заявили, что он переходит на другую работу, а в текстах Госинформагентства нет и этого пояснения. Вместо Гурдова главой миграционной службы назначен его бывший заместитель Бекмырат Овезов. Сам Гурдов в 2017 году стал председателем миграционной службы точно так же, переместившись на этот пост с должности заместителя.

Предыдущий руководитель Мейлис Нобатов в 2017 году был уволен с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Что это была за работа, turkmen.news стало известно лишь недавно – выяснилось, что после миграционной службы Нобатова назначили заместителем начальника президентской охраны. А осенью 2019 года Нобатов был приговорен к длительному сроку лишения свободы вместе с экс-главой МВД Исгендером Муликовым.

Выговор Дурдыеву объявлен с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля за соблюдением дисциплины среди личного состава». Возможно, это как-то связано с чрезвычайным происшествием в Серхетабаде. В начале сентября turkmen.news стало известно, что по пути на сбор фисташек в дорожной аварии погибли 14 солдат срочной службы из Тагтабазарского погранотряда.

Аманову выговор объявили с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки». Аманов – первый вице-премьер по вопросам безопасности в Туркменистане, эта должность была учреждена в январе 2020 года. Ранее он занимал должность ректора Института МВД. Госинформагентство в сообщении о назначении вице-премьером отрекомендовало его как «авторитетного, имеющего достаточный опыт работы на различных должностях в правоохранительных и военных структурах».