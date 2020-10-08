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  8 октября 2020
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В Южной Корее индонезиец сбежал из карантинного центра, выкопав яму

CentralAsia (CA) -  Полиция Сеула задержала мужчину, который сбежал из карантинного центра по коронавирусу, выкопав яму, пишет Channel News Asia.

Он совершил побег в воскресенье вечером, но его исчезновение было обнаружено только на следующее утро.

Полиция арестовала его в среду в городе Чхонджу, в 112 км от столицы Южной Кореи.

«У него был отрицательный результат на коронавирус, и в период изоляции у него не было никаких симптомов», - сказал представитель Министерства здравоохранения Кореи Сон Ён Рэй.

Власти предположили, что человек, который въехал в страну по визе экипажа судна, намеревался незаконно остаться в Южной Корее. В последние месяцы произошло несколько подобных инцидентов с вьетнамскими гражданами.

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