В Южной Корее индонезиец сбежал из карантинного центра, выкопав яму

CentralAsia (CA) - Полиция Сеула задержала мужчину, который сбежал из карантинного центра по коронавирусу, выкопав яму, пишет Channel News Asia.



Он совершил побег в воскресенье вечером, но его исчезновение было обнаружено только на следующее утро.



Полиция арестовала его в среду в городе Чхонджу, в 112 км от столицы Южной Кореи.



«У него был отрицательный результат на коронавирус, и в период изоляции у него не было никаких симптомов», - сказал представитель Министерства здравоохранения Кореи Сон Ён Рэй.



Власти предположили, что человек, который въехал в страну по визе экипажа судна, намеревался незаконно остаться в Южной Корее. В последние месяцы произошло несколько подобных инцидентов с вьетнамскими гражданами.