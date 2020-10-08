В Узбекистане раскрыли убийство женщины, совершённое 32 года назад

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CentralAsia (UZ) - Мужчина, убивший женщину 5 октября 1988 года, был задержан в Бухаре. Как сообщает информационная служба УВД по Бухарской области, преступление, совершенное 32 года назад, было раскрыто с помощью современных технологий..

По данным УВД, преступление совершил гражданин М.Б., 1962 года рождения. На момент убийства ему было 26 лет.

Мужчина во время предварительного расследования рассказал, что женщина 1933 года рождения пригласила его к себе домой, после чего он предложил ей интимную связь. После того, как женщина отклонила предложение, М.Б. в гневе нанес ей удары ножом в живот и грудь.

После этого преступления М.Б. был трижды осужден за другие преступления.

Сообщается, что мужчина наряду с убийством украл несколько золотых украшений из дома женщины и оставил свои отпечатки пальцев на месте преступления.

"Отпечатки пальцев, оставленные на месте жителем Ромитанского района Бухарской области, помогли раскрыть преступление, совершенное им 32 года назад. В сентябре 2020 года экспертно-криминалистический отдел УВД Бухарской области проверил отпечатки пальцев с помощью автоматической дактилоскопической системы идентификации. Судебно-медицинская экспертиза показала, что отпечатки пальцев принадлежали гражданину М.Б.", - отмечается в сообщении ведомства.

Как отмечается, мужчина полностью признал свою вину в ходе предварительного расследования.