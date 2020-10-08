В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 11,4 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 14:37, 08 октября 2020
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 493 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 954 (25,7%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 439 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 111 человек.