[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 11,4 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 11 493 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 954 (25,7%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 439 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 111 человек.

Новости по теме:

print
  • В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели еще 266 человек
  • Сентябрь 2020 года стал самым жарким в истории планеты
  • В Узбекистане от последствий пневмонии скончался глава Алтынкульского района Андижана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com