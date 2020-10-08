[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число жертв коронавируса в России превысило 22 тысячи

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 191 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 55 и Санкт-Петербурге – 25.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 056 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 260 112 человек, из них выздоровели 1 002 329 человек, под медицинским наблюдением остаются 246 111 пациентов.

Новости по теме:

print
  • В Туркменистане на два дня заблокировали доступ в Яндекс и Google, - СМИ
  • «Газпром» планирует строительство газопровода в Китай через Монголию на 50 млрд кубометров
  • В Монголии за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com