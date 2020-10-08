Число жертв коронавируса в России превысило 22 тысячи

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончался 191 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 55 и Санкт-Петербурге – 25.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 22 056 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 260 112 человек, из них выздоровели 1 002 329 человек, под медицинским наблюдением остаются 246 111 пациентов.