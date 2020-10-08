В Узбекистане еще один мужчина заставил жену есть фекалии ребенка (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором можно видеть, как женщина есть фекалии, доставая их из детского горшка. За кадром слышен мужской голос, который требует у присутствующего рядом ребёнка снимать этот процесс на видео.

Как сообщается в группе «Не молчи.уз» в Facebook, видео было снято 1 октября в Ташкенте в Мирзо-Улугбекском районе, в махалле Аккурган. «Угрожая смертью, муж заставил жену есть фекалии ребёнка. А также угрозами вынудил дочь снимать это. Женщина с двумя детьми вынуждена была уйти из дома, опасаясь за свою жизнь. Тирана зовут Исматуллаев Рустам. Он задержан, находится под следствием», - отмечается в сообщении.

В милиции женщине выдали охранный ордер и сделали судмедэкспертизу (на момент публикации результатов ещё нет). В Министерстве по делам махалли и семьи предложили написать заявление на помощь с жильём, но пока результатов нет.

«Необходимо осудить насильника как минимум по статье «истязание» с длительным заключением в исправительное учреждение ― иначе он будет мстить! Женщине и детям нужна помощь психолога, юриста, помощь с жильём и работой! Они запуганы и боятся за свою жизнь и здоровье. Он 14 лет издевался над ними! Это систематические побои, а также психологическое и экономическое насилие. Это могут подтвердить соседи, которые регулярно слышали крики. У жены болит голова, проблемы со зрением», - отмечается в сообщении группы.

Со слов потерпевшей, она живет с мужем в течении 14 лет. «1 октября 2020 года стал для меня днем, который я не забуду никогда! В тот день он, придираясь по пустякам, загнал меня в ванную и, как всегда, угрожая убийством, стал заставлять меня есть фекалии моей младшей дочери, которые были в горшке. При этом, скрутив волосы старшей дочери и пиная её, стараясь остаться за кадром, с угрозами, что убьет ее и ее мать, заставлял снимать все происходящее на видео и комментировать», - рассказала женщина.

По ее словам, в тот день муж бил ее «ребром кухонной доски по рукам и вонзал в спину вилку». Все это наблюдали их дети (12 лет и 3 года). «Издевательства продолжались 2,5 часа, пока чудом не удалось вызвать соседей и сбежать босыми. После мы вызвали скорую и милицию, но дверь он не открывал. Так мы остались на улице. Нас забрали родственники, и без одежды мы просидели 4 дня. Войти в квартиру удалось только 6 октября при помощи милиции и махалли. До этого дверь он никому не открывал», - рассказала потерпевшая.

Ранее сообщалось о случае семейного насилия в Самарканде, где муж избил жену и заставил съесть фекалии из 3-дневного подгузника. Случай вызвал широкий резонанс, после того, как блогер рассказала об этом в соцсетях.