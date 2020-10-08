В Украине установлен очередной рекорд по росту зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Украине за последние сутки зарегистрировано рекордное число зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, за сутки выявлено 5397 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекордный показатель был вчера — 4753 случая.

Также, за сутки от вируса скончались 93 человека, общее количество жертв достигло 4690. Под медицинским наблюдением находятся 131 811 пациентов. Общее количество зараженных в Украине на данный момент составляет 244 734 человека.