[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Видео — Как выглядит обладательница самых длинных ног в мире

CentralAsia (CA) -  Семнадцатилетняя американка Маки Каррин является обладательницей самых длинных ног в мире. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится в видеосюжете Guinness World Records.

Ее рост составляет 208,28 сантиметров, длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой – 134,3 сантиметра.

«Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Издевались из-за того, что я была выше других. В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало», - рассказывает она.

В будущем Каррин планирует поступить в колледж в Великобритании и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире профессиональная модель.

print
  • В Южной Корее индонезиец сбежал из карантинного центра, выкопав яму
  • В Великобритании стремительно растет число зараженных коронавирусом
  • В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 11,1 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com