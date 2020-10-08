Видео — Как выглядит обладательница самых длинных ног в мире

CentralAsia (CA) - Семнадцатилетняя американка Маки Каррин является обладательницей самых длинных ног в мире. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом говорится в видеосюжете Guinness World Records.

Ее рост составляет 208,28 сантиметров, длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой – 134,3 сантиметра.

«Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Издевались из-за того, что я была выше других. В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало», - рассказывает она.

В будущем Каррин планирует поступить в колледж в Великобритании и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире профессиональная модель.