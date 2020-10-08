В Узбекистане возобновили расследование по делу сына градоначальника, избившего 56-летнего мужчину

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте возобновилось расследование в отношении Дильшода Исмаилова, сына главы Алмалыка Усмона Рахимова. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру, сын хокима избил 56-летнего мужчину.

По данным Генпрокуратуры, уголовное дело против сына хокима и его сообщников 11 июня 2020 года было приостановлено из-за пандемии.

"Предварительное следствие по этому уголовному делу возобновлено 29 сентября 2020 года. Управлением координации деятельности органов внутренних дел ФМБ Яккасарайского РОВД проводится расследование", - отмечается в сообщении.

Дильшод Исмоилов, сын главы города Алмалык Усмона Рахимова, 28 мая в Яккасарайском районе Ташкента из хулиганских побуждений вместе с тремя сообщниками 20 и 19 лет, нанес телесные повреждения . 56-летнему Шавкату М.и его 30-летнему сыну Лазизу М. Видео было широко распространено в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что сын хокима Дильшод Исмоилов проехал по Ташкенту на машине со скоростью 150 километров в час, снял этот процесс на видео и поделился в социальных сетях. Позднее молодой человек был оштрафован за это действие.