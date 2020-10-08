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  8 октября 2020
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Под Волгоградом собрались на вокзале около 1500 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  На привокзальной площади города Волжского Волгоградской области вечером 7 октября собрались более тысячи граждан Узбекистана, желающих уехать домой.

Специальный поезд до Ташкента выехал за мигрантами и должен увезти их вечером 7 октября, но мест может хватить не всем, сообщает издание V1.ру.

В составе 20 вагонов и 938 мест. Но сезонные рабочие из разных регионов России продолжают съезжаться в Волжский. По словам источника издания в администрации города, 7 октября на площади рядом с железнодорожным вокзалом было около 1500 узбекских граждан.

Собеседник портала отметил, что все они не смогут купить билеты на этот поезд, человек 500 вынуждены будут остаться ждать следующего. Отмечается, что среди собравшихся есть некоторая напряженность. Для контроля ситуации на площади дежурят сотрудники транспортной полиции, а также наряды ППС и ГИБДД.

Создавшейся обстановкой массово возмущаются в соцсетях жители города. Они пишут, о том, что граждан Узбекистана не обеспечивают ночлегом, продуктами и теплыми вещами. При этом не соблюдаются меры эпидемической безопасности, из-за чего резко возрастает опасность заражения коронавирусом и для жителей Волжского.

Как сообщили СМИ, в мечеть в Волжском, которая приютила ожидающих отправки на родину граждан Узбекистана, съехались более 1500 мигрантов. Мэрия Волжского установила пять палаток во дворе мечети, так как мест в подвале для всех не хватило, сообщил муфтий.

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