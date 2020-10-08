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  8 октября 2020
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В Узбекистане скончался академик Рашидов, основавший ташкентское метро

CentralAsia (UZ) -  Академик Турсунбай Рашидов скончался в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте.

В возрасте 86 лет он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщили местные СМИ.

Турсунбай Рашидов - ученый с мировым именем сфере сейсмодинамики и сейсмологии. В апреле 1966 года он участвовал в восстановлении разрушенного Ташкента после землетрясения, а в 70-х годах был научным руководителем в проектировании и строительстве ташкентского метро. Построено оно по особой технологии, разработанной ученым. Метрополитен способен выдержать землетрясение до 9 баллов. За разработку проекта ученый был награжден премией Кабинета Министров СССР в 1989 году.

Авторству Турсунбая Рашидова принадлежит 17 монографий и более 500 научных статей. Под его руководством защитили научные работы 6 докторов наук и 40 кандидатов. Его ученики - лауреаты Государственной премии Узбекистана, многие отмечены международными наградами в области науки и техники.

На 27 годовщину независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев наградил академика Турсунбая Рашидовича Рашидова орденом «Мехнат Шухрати».

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