Посол Таджикистана встретился с председателем общества Красного Полумесяца Кувейта

CentralAsia (TJ) - Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Кувейте Зубайдзода Зубайдулло встретился с председателем общества Красного Полумесяца Государства Кувейт доктором Хилалом ас-Сайиром в присутствии Генерального секретаря данного общества Маха аль-Барджис.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили гуманитарное взаимодействие между двумя странами, расширение и укрепление сотрудничества между обществом Красного Полумесяца Таджикистана и обществом Красного Полумесяца Кувейта.

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