Посол Таджикистана встретился с председателем общества Красного Полумесяца Кувейта

- Таджикистан, общество
- 16:39, 08 октября 2020
- Просмотров: 116
CentralAsia (TJ) - Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Кувейте Зубайдзода Зубайдулло встретился с председателем общества Красного Полумесяца Государства Кувейт доктором Хилалом ас-Сайиром в присутствии Генерального секретаря данного общества Маха аль-Барджис.
Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили гуманитарное взаимодействие между двумя странами, расширение и укрепление сотрудничества между обществом Красного Полумесяца Таджикистана и обществом Красного Полумесяца Кувейта.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения