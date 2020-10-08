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  8 октября 2020
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Посол Таджикистана встретился с председателем общества Красного Полумесяца Кувейта

CentralAsia (TJ) -  Чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в Кувейте Зубайдзода Зубайдулло встретился с председателем общества Красного Полумесяца Государства Кувейт доктором Хилалом ас-Сайиром в присутствии Генерального секретаря данного общества Маха аль-Барджис.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, в ходе встречи стороны обсудили гуманитарное взаимодействие между двумя странами, расширение и укрепление сотрудничества между обществом Красного Полумесяца Таджикистана и обществом Красного Полумесяца Кувейта.

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