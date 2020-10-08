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  8 октября 2020
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МВД Узбекистана прокомментировало самосуд над мужчиной с привязанным арканом на шее

CentralAsia (UZ) -  7 октября текущего года в мессенджере Telegram распространился видеоролик про обвязанного веревкой мужчину с признаками телесных повреждений. На видео было запечатлено, как мужчину принудительно перевозили на тракторном прицепе.

Как сообщили в ГУВД Ташкента, по данному факту сотрудниками УВД Навоийской области была осуществлена доследственная проверка, в ходе которой было установлено, что 3 октября этого года работник фермерского хозяйства, 32-летний С.Ш., в состоянии алкогольного опьянения оскорбил управляющего данного хозяйства 26-летнего Ж.Н.

Ж.Н. вместе с трактористом соседней фермы 28-летним С.Н. связали веревкой шею и руки С.Ш. и нанесли ему телесные повреждения по различным частям тела, затем погрузив в прицеп трактора, отвезли в сарай фермерского хозяйства, где привязали С.Ш. к дереву и оставили в таком положении. В свою очередь, 3 октября Ж.Н. заснял происшествие на свой мобильный телефон, после чего отправил через мессенджер “Telegram” видеозапись своему знакомому, который распространил данную запись среди своих знакомых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч.1 ст.138 (Насильственное незаконное лишение свободы). Ведется предварительное следствие.

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